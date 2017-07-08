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08 Temmuz 2017 16:12

Beyşehir’de ev yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çıkan yangında 2 ev tamamen, 1 ev de kısmen yandı.

Beyşehir’de ev yangını

08 Temmuz 2017 16:12


Yangın, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’ndeki Bayram Mahallesi olarak bilinen yerleşim alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına kalkan yaşlı bir vatandaşın camiye giderken yangını görüp haber vermesi üzerine ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Adrese itfaiye araçları sevk edilirken, Halil Arar’ın ikametinde başlayan yangın, bitişikteki Hasan Asal ile Selim Öten’in evine de sıçradı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi. Doğanbey Mahallesi Muhtarı Ali Uçaralp, yangın sonrasında itfaiye ekipleri tarafından başlatılan soğutma çalışmalarının sürdüğünü iki evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bir evin ise kısmen zarar gördüğünü söyledi. Uçaralp, altı ahır olan evlerde çıkan yangında herhangi bir can kaybının ise sözkonusu olmadığını belirtti.


İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.




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