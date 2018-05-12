Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü Yerleşkesine inşa edilen caminin açılışında konuşan Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, mimari olarak farklı estetik bir görünümü olan caminin görenleri kendisine hayran bıraktığını belirterek, “Dünyada böyle eserler bırakmak Allah’a cihat olarak da adlandırılabilir. Beyşehir’de mimari olarak tek olan camimizin yapımına vesile olan, malından harcamakta tereddüt etmeyen Ali ve Kamil Akkanat ailelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’da, “İnsan doğar, yaşar ve vefat eder; önemli olan memleketinizde, şehrinizde yaşamımız boyunca bıraktığınız eserlerdir” diye başladığı konuşmasında, Akkanat ailesinin şehre kazandırdığı farklı mimari yapısı ile ilk olma özelliğini taşıyan Ömer-Şerife Akkanat Camii’ni ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Hayırsever işadamı Kamil Akkanat ise konuşmasında, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Akkanat, “Caminin mimarisine katkıda bulunan Eski Turizm Fakültesi Dekanı Adnan Çelik’e, bunun yanında yer tahsisinde ve diğer konularda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ali Akkanat Kampüsünün oluşumunda emeği geçen Ali Akkanat ağabeyime de ayrıca teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ise, “İslam dininin sembolü birlik ve beraberliğimizin göstergesi, Müslümanların bir gölgedeki varlık ve hakimiyetinin işareti olan camilerimize muhteşem bir eserin daha ilave etmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Cami yapımında öncü olan Akkanat ailesine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, camilerin İslam kültür ve medeniyetinin kurulmasında ve geliştirilmesinde İslam müesseseleri içerisinde önemli bir yer tutmakta olduğunu dile getirerek, Beyşehir’e kazandırılan yeni ibadethaneden dolayı Akkanat ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışa katılan hayırsever işadamı Kamil Akkanat’a plaketleri verildi.

Daha sonra caminin ibadete açılışı yapılan dualar sonrasında protokol tarafından gerçekleştirildi. Protokol camiyi gezerek yapımı hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Cami açılışına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Balıkesir İl Müftüsü İbrahim Öcüt, Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.