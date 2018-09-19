Beyşehir'de Gaziler Günü anma programı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Anıt Meydanında gerçekleştirilen törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, kurum amirleri, sivil ve askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilciliği çelenklerinin sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve okunan şiirlerin ardından buradaki program son buldu.

Gaziler Günü münasebetiyle anıt meydanında açılan fotoğraf sergisi de gezilirken, ilçe protokolü bazı gazi ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.