Beyşehir’de hafriyat kamyonlarına sıkı takip

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçe merkezinde hafriyat kamyonlarının gelişigüzel yerlere inşaat atığı moloz ve hafriyat dökmemesi için mercek altına alındığı belirtildi. Beyşehir’de hafriyat ve moloz dökülebilecek tek alanın evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezi çevresinde oluşturulan saha olduğunun belirtildiği açıklamada, bunun dışındaki alanlara gelişigüzel hafriyat ve moloz döken kamyonlara ya da ilgili firmalara cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Beyşehir Belediye Başkanlığımız tarafından, çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi ve yer açısından uygun olması nedeniyle Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki çöp sahasındaki derin çukurlar dışındaki alanlara moloz ve hafriyat dökülmesi yasak olup, bu konunun takibi konusunda Zabıta ekiplerimize denetim ve kontrol talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmemesi konusunda ilgililerden hassasiyet beklemekteyiz. Özellikle, son dönemde kentteki değişik noktalar ile birlikte Beyşehir Gölü kıyılarına da hafriyat ve moloz döküldüğü tespit edilmekle birlikte, bu durumun kıyı ve çevre kirliliğine olan olumsuzluklarını üzülerek müşahede etmekteyiz. İnşaat atık ve artıklarını, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince 227 ila 6 bin 989 lira, inşaatı yürüten tüzel kişi adına atılması halinde ise 227 ila 11 bin 658 lira arasında değişen idari para cezaları öngörülmektedir. İlgililerin cezalı durum ve yasal takiple karşı karşıya kalıp mağdur olmaması için bu konudaki belirtilen kurallara uygun olarak hareket etmelerini bekliyor ve istirham ediyoruz. Bu konuda taviz verilmesi kesinlikle söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.