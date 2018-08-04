Beyşehir’de halk bisiklet turu

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali kapsamında halk bisiklet turu düzenlendi. Beyşehir Belediyesi-Beyşehir Bisiklet Topluluğu işbirliği ile düzenlenen ve festival alanında başlayan halk bisiklet turunda değişik yaşlardan çok sayıda katılımcı Beyşehir-Akseki yolu üzerindeki yaklaşık 24 kilometrelik etapta pedal çevirdi. Turun 12 kilometrelik ilk etabı Üstünler bölgesinde sona ererken, buradaki dinlenme molasında katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi. Dönüş turunun tamamlanmasının ardından etkinlik başladığı festival alanında sona erdi.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Yöneticisi Yücel Uysal, yaptığı açıklamada, bisiklet topluluğu olarak 6 yıldır ilçede ulusal bazda çeşitli etkinlik ve turlar düzenlediklerini hatırlatarak, “Göl festivalimiz kapsamında da halkımızı bisikletle tanıştırmak ve sevdirmek amacıyla bu turu düzenledik. Beyşehir Belediyemize bu organizasyona sağladığı katkı ve desteklerden ötürü de teşekkür ediyoruz” dedi.