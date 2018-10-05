Beyşehir'de halk günü toplantıları sürüyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinde geleneksel hale gelen halk günü toplantıları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, makamında düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Özaltun, halk günü toplantısında buluştuğu Beyşehirli vatandaşların aktardığı sorun ve talepleri dinledi. Belediyenin birim müdürleri, meclis üyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlardan gelen istekler istişare edilerek değerlendirildi ve makul bulunan talepler ilgili birimlere kısa süre içerisinde yerine getirilmesi talimatı verildi. Haftanın bir gününü halk toplantılarına ayıran ve makamının kapılarını randevusuz olarak vatandaşlara açtıklarını belirten Belediye Başkanı Murat Özaltun, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlar ile toplumun her kesimi ile iç içe olan, onların isteklerini de dinleyerek projeler üreten bir hizmet anlayışı geliştirdiklerini vurguladı. Başkan Özaltun, “Halk günü toplantıları da bunlardan sadece birisi. Bu toplantılara katılan hemşehrilerimize gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Makamımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı bu buluşmalarımızda tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de adeta bir ekip ruhu içerisinde çaba ve gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, halk gününde sıkıntılarını ve isteklerini yerine getiren vatandaşlar ise belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarından dolayı memnun kaldıklarını dile getirerek Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti. Halk günü toplantısına katılan bazı mahalle muhtarları ile vatandaşlar da yaşadıkları mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür plaketi takdim etti.