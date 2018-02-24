Beyşehir’de haşereyle mücadele çalışmaları hız kazandı

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarında vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili herhangi bir rahatsızlık ve sorun yaşamaması için şimdiden önlem alıyor. Haşereyle mücadele kapsamında yağmur suyu drenaj hatları, sazlık ve bataklık kesimler, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular ve açık alanlarda başlatılan ilaçlama çalışmaları şimdiden hız kazandı.

Larva ve haşere mücadelesi yürüten ekipler, Beyşehir’in tüm mahallelerinde çalışmalarını belli bir program dahilinde sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla, larva döneminde sinek popülasyonunda artışın engellenmesi hedefleniyor. Periyodik olarak devam ettirilen çalışmalarda çöp konteynerleri, su birikintileri, depolar, rögarlar ile yayılımın olabileceği alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin Şubat ayının ortalarından itibaren ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdığını belirterek, “İnşallah bu yıl da vatandaşlarımızın ilçemiz merkezinde ve dış mahallelerimizde sinek rahatsızlığından uzak bir yaz dönemi geçirmesi için ekiplerimiz daha bahar mevsimi gelmeden çalışmalara başlayarak bu konuda adeta bir seferberlik başlatmış bulunuyor” dedi.