Beyşehir’de Hüseyin Kağıt konseri

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali devam ediyor. Festivalin 7’inci gününde Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt, konser vererek hayranlarıyla buluştu. Festival alanındaki konser programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Konser esnasında festival alanı tamamen dolarken, birçok aile konseri parktaki yeşil alanların üzerinde yerini alarak izledi. Ankaralı sanatçı, hayranlarının özçekim taleplerini de ilginç pozlar vererek geri çevirmedi. Sahnenin zaman zaman önüne çıkarak seyircilere mikrofon uzatan Hüseyin Kağıt’a, alanda kendisini izlemeye gelen hayranları da söylediği şarkılarda eşlik etti. Arkadaşlarının omuzlarına çıkan bazı gençler ise ellerine aldıkları kaşıklarla coşkulu kalabalık arasında oynayarak keyifli anlar yaşadı. “Hayatı tespih yapmışım” adlı şarkısıyla ünlenen, aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Hüseyin Kağıt, hüzünlü şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalarda zaman zaman eline aldığı kaşıklarla orkestraya eşlik ederek alandaki coşkuyu daha da artırdı.

Başkan Özaltun’dan sahnede birlik beraberlik vurgusu

Konser programı esnasında sahneye; MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte çıkan Belediye Başkanı Murat Özaltun, sahne performansından dolayı kutladığı sanatçı Hüseyin Kağıt’a fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti. MHP İlçe Başkanı Duymuş da Hüseyin Kağıt’a bir plaket verdi.

Başkan Özaltun yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe yönelik mesajlar vererek, bir ve beraber olunduğu sürece Türkiye’ye hiçbir hain terör örgütü ve yabancı devletin zarar veremeyeceğini, ülkeyi bölüp parçalayamayacağını söyledi. Alandaki coşku dolu kalabalığa da konuşmasında vurgu yapan Özaltun, festival meydanındaki neşe, sevinç ve coşkunun her geçen gün katlanarak büyüdüğünü ve bunun son örneğinin Hüseyin Kağıt konseri olduğunu dile getirerek, “Bugün meydan dopdolu. Hüseyin Bey çok daha güçlü. Coşku ve sevinç dolu bir grup var alanda. Arka taraf ve çimler bile dolu, en önemlisi bu meydan hınca hınç dolu. Hepinize gösterdiğiniz bu yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde sözlere yer verdi.

Göl Festivali kapsamında Kağıt’ın konser programı öncesinde düzenlenen animasyon gösterileri de Beyşehirliler tarafından ilgiyle izlendi.