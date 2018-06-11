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11 Haziran 2018 10:35

Beyşehir’de iftar ve Kadir Gecesi coşkusu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesinin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarı buluşmaları sürüyor.

Beyşehir’de iftar ve Kadir Gecesi coşkusu

11 Haziran 2018 10:35


Beyşehir’de iftar sofrasının kurulduğu son adres hayırsever Akkanat ailesi tarafından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Kampüsü karşısında yaptırılan ve kısa bir süre önce ibadete açılan farklı mimarisi ile ön plana çıkan Ömer-Şerife Akkanat Camisi oldu. Buradaki iftar programına Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Özaltun, iftardan önce masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.


İftar programının ardından Kadir Gecesi özel mevlit programının yer aldığı aynı camide, namaz çıkışında vatandaşlara alanda kurulan ikram çeşmesinden limonata ikram edildi.




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