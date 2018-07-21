Beyşehir’de iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı

İlk kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Cüneyt K.’nın (33) kullandığı otomobil, Beyşehir istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Bada Köprüsü yanındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Diğer kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. idaresindeki 06 DR 667 plakalı hafif ticari araç, Mustafa U.’nun kullandığı 42 DZ 710 plakalı minibüsle Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki döner kavşakta çarpıştı.

Kazada devrilerek yol kenarındaki bir evin önündeki ağacın yanına yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Öner A. ve minibüsün sürücüsü Mustafa U. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.