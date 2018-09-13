Beyşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma T.'nin kullandığı 42 BAT 42 plakalı otomobil, Karadiken Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobil bir meyve bahçesinin tel örgü çitlerine çarparak durabildi. Kaza sonrasında yan yatan araçta yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Ayşe, Aliye Umut, Eflal ve Elizan T. adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa S.'nin (17) kullandığı motosiklet, Ömer E. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa S. Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.