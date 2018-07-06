Beyşehir’de “Işığın Şehri Beyşehir” konulu fotoğraf yarışması

Beyşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile 11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışmasının 5 Temmuz’da başladığı, 27 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Fotoğraf severleri Beyşehir’e çekmek, fotoğraf sanatı açısından yörenin güzelliklerini tanıtmak için düzenlendiği bildirilen yarışmayla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yarışmaya katılacakların eserlerini Beyşehir Fotoğraf Kulübü sosyal medya sayfasından ‘yarışma içindir’ ve Beyşehir fotoğraf kulübü ibaresi yazarak paylaşmaları gerekmektedir. Günde bir fotoğraf paylaşma hakkı olup, dereceye giren fotoğrafların orijinalleri ve tüm hakları yazılı olarak istenecektir. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olup, adaylar kendi çekimleri ile katılabilirler. Yarışma için yüklenen fotoğraflar son 1 yıl içerisinde çekilmiş ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafların Beyşehir ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması şarttır. Dereceye girenlerin ödülleri festival kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecektir. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Sonuçlar 30 Temmuz’da açıklanacaktır. Ödül ve sergi açılış töreni 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Yarışma şartnamesiyle ilgili diğer ayrıntılar Beyşehir Fotoğraf Kulübü’nün sosyal medya hesabında yer almaktadır. Buradan bilgi edinilebilecektir. Yarışmaya katılacak tüm fotoğraf severlerimize başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.