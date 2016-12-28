Beyşehir’de itfaiye, tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizliyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava ile birlikte oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor.

İlçe merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve ardından başlayan şiddetli soğuklar, ev ve binaların çatıları ile balkonlarında uzun uzun buz sarkıtları oluşmasına neden oldu. Buz sarkıtlarının yanı sıra 30 santimin üzerinde kar yağışının olduğu kentte, karla dolan çatılarda beyaz yığınlar da kaldırım üzerinde yürüyen yayalar için tehlike arz etmeye başladı. Yetkililer, vatandaşları özellikle ana caddelerdeki çatı saçakları altından geçmemeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyarırken, itfaiye ekipleri de önlem almak için harekete geçti.

Okul Aile Birliği Başkanlığı’nın talebi üzerine TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi’ndeki TOKİ ilk ve ortaokuluna gelen ekipler, binanın çatısına uzatılan itfaiye merdiveni vasıtasıyla oluşan buz sarkıtlarını temizledi. TOKİ İlk ve Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Yasin Sümbül, buz sarkıtları ve zemine düşmek üzere olan çatıdaki kar yığınlarının itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu temizlendiğini belirterek, “Çocuklarımız ve okulda görev yapan öğretmenlerimiz için bu durum tehlike arz ediyordu. İtfaiye ekiplerine verdiği bu destekten ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.