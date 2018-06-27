Beyşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen BSA kanalı kenarındaki sazlık alan içerisinde Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiği tespit etti. Sulama kanalının Aşağı Esence ile Gökçimen Mahalleleri arasında arazi taraması yapan jandarma ekipleri sazlık alan içerisinde kamışlar arasında ekili vaziyette 502 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler, kanalın Aşağı Esence Bayavşar arasındaki kesiminde de benzer alanda ekili vaziyette 260 kök kenevir bitkisi buldu. Sazlık alan arasından sökülerek toplanan çeşitli boy ve kalınlıktaki toplam 762 kök keneviri bitkisi ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında kenevirlerin kanal kenarında kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.