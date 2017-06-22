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22 Haziran 2017 11:12

Beyşehir’de Kadir Gecesi coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kadir Gecesi’nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Beyşehir’de Kadir Gecesi coşkusu

22 Haziran 2017 11:12

Beyşehir Belediyesi de cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu.


Beyşehir’de vatandaşların en çok tercih ettiği tarihi Eşrefoğlu Camisi yüzlerce kişiyi ağırlarken, mübarek gecelerde coşkunun en fazla yaşandığı camilerin başında yer aldı. Beyşehir Belediyesi ise bu mübarek gecede ikram çeşmesini Avşar Mahallesi’ndeki TOKİ Camisi bahçesinde kurdu. Cami çıkışında vatandaşlara ikram çeşmesinden limonata ikramında bulunuldu.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, tüm İslam aleminin ve Beyşehirlilerin Kadir Gecesi’ni tebrik ederken, Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül ve vatandaşlar da bu mübarek gecede dualar ettiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar ikramlardan dolayı Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür ettiler.




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