Beyşehir’de kaldırımlar kardan arındırılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezinde, yolların yanı sıra kaldırımlar da 30 santim yüksekliğe ulaşan kar yığınlarından arındırılıyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, karla mücadele filosuna kaldırımlarda, park ve yürüyüş yollarında kullanılmak üzere kar yığınlarını püskürtebilen 4 adet kar kürüme ve atma makinesini dahil etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü’nün karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere yeni alınan kar kürüme ve atma makinelerinin kent merkezindeki ana caddelerin kaldırımlarında mesai yapmaya başladığını söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak, yoğun geçen kış şartlarına uygun olarak karla mücadeleyi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla karla mücadele ekiplerinin araç, makine ve ekipmanlarının sayısını sürekli artırdıklarını vurgulayan Özaltun, kaldırımların kardan arındırılmasında da modern teknolojiden yararlandıkları dönemin ilçede başladığını belirterek, “Beyşehir’imize yine bir ilke imza atarak 190 derece dönebilen püskürtme oluk ayarına sahip 8-10 metre ileriye kar püskürtebilen, 4 adet kar temizleme makinesini kazandırdık.Bu makineleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu parklarda, yürüyüş yollarında ve kaldırımlarda, ayrıca cami giriş ve çıkışları ile okul girişlerinin kardan temizlenmesinde de kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Özaltun, belediye’nin sadece yollarda değil yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda da karla mücadele sergilediğini ve vatandaşların yürüyüşünü kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Beyşehir’de Meteorolojiden aldığımız verilere göre, kar yüksekliğinin 30 santim civarında olduğu belirtiliyor. Tabi, dış mahallelerimizde ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı daha da fazla durumda. Bu durum, sürücülerimizin yollarda araç kullanmalarını ve vatandaşlarımızın da şehir merkezindeki yürüyüşlerini kısıtlıyor, zorlaştırıyor. Bu bakımdan, kaldırımlarda personelimiz tarafından oluşturduğumuz kar timlerimizin beden gücüyle yürüttüğü çalışmalarına ek olarak, bu makinelerin de faaliyetlerimizi önemli ölçüde hızlandırıp kolaylaştıracağına inanıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.