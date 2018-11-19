Beyşehir'de kan bağışı kampanyası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde “1 kan, 3 can” sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi tarafından Beyşehir Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Çok başarılı geçen bir kampanyayı geride bıraktıklarını vurgulayan Kendir, “Bir kan, üç can sloganıyla çıktığımız yolda yaklaşık 300 ünite kan topladık. Kampanyanın sloganı da halkımızda çok büyük bir karşılık buldu. Beyşehir Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile halkımız, öğrencilerimiz ve hastane personelimiz de çok kıymetli destekler verdi ve hastaneler bazında en yüksek kan bağışı oranına ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah 14 Mart Tıp Bayramı'nda da yine hastanemizin ev sahipliğinde yine benzer bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Özlem Arslan Kuru da, 2018 yılı içerisinde Beyşehir'de kan bağışı altında çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm ilçe halkına, hastane ve personeline bu kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kampanya çerçevesinde Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve ilçe protokolü de Kızılay'a kan bağışında bulundu.