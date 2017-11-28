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28 Kasım 2017 10:28

Beyşehir’de “Kırmızı Başlıklı Kız” sahnelendi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli çocuk oyununu Beyşehirli çocuklarla buluşturdu.

Beyşehir’de “Kırmızı Başlıklı Kız” sahnelendi

28 Kasım 2017 10:28


Beyşehir Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli çocuk oyunu sahnelendi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ana okulu ve ilkokullarda öğrenim gören çocuklar, aileleri ile öğretmenleri ile birlikte ücretsiz olarak izledikleri tiyatro oyununda eğlenceli ve keyif dolu dakikalar yaşadı.


Tiyatro oyununun sahnelenmesinden önce kültür merkezinde çocuklarla biraraya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çocuklara yönelik bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “Beyşehir’de çocuklarımıza yönelik olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz tiyatro oyununun beğenilerek izlenmesi ve yoğun katılım bizleri ziyadesiyle memnun etti. Eğitim yaşamlarının yanısıra sosyal ve kültürel yönlere de hitap eden hizmetlerimizle belediye olarak çocuklarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. İlçemizi geleceğe, inşallah çocuklarımızın mutluluklarıyla taşıyacağız” diye konuştu.




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