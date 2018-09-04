Beyşehir’de kış öncesi doğalgaza talep artışı bekleniyor

Yeni Mahalle’de kurulu bulunan doğalgaz dağıtım şirketinin tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir’in Türkiye’de sıvılaştırılmış doğalgazı kullanan ilk ilçe olduğunu hatırlattı.

Beyşehir’e sıvılaştırılmış doğalgazın gelmesinin ardından ilk kullanımın geçen yıl Yeni Mahalle’de bulunan bazı hanelerde başladığını belirten Özaltun, “Bireysel abonelik başvurusunda bulunan vatandaşlarımız ikamet ettikleri konutlarında gerekli tesisat ve kombi bağlantısının yapılmasının ardından doğalgazla ısınmaya başladı. Vatandaşlarımız sadece ısınmada değil, mutfak ve banyoda da doğalgaz konforundan istifade edebiliyor” dedi.

Beyşehir’in Türkiye’de yine ilkleri yaşadığını ve sıvılaştırılmış doğalgazı ilk kullanan ilçe olduğunu hatırlatan Özaltun, Beyşehir’de yapılan yatırımlara rağmen abonelikte bugüne kadar beklenen ve arzu edilen sayıya ulaşılamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bunun ilgili doğalgaz şirketinin diğer mahallelerde yapacağı yeni yatırımların önünde bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Özaltun, şöyle devam etti: “Hala ‘Beyşehir’de doğalgaz mı var, Beyşehir’e ne zaman doğalgaz gelecek?’ şeklinde sorularla karşı karşıya kalmak bizleri de hayli şaşırtıyor. Beyşehir’de abonelik başvurusu yapan 40 kadar vatandaşımızın evi şu anda doğalgazla ısınıyor. Yeni Mahallemizde kullanım oranının artması, inşallah şehrimizin her bölgesinde yakın gelecekte daha da yaygınlaşması anlamına geliyor. Hemşerilerimizden tek isteğimiz; abonelik başvurusunda bulunmaları ve ardından bu günümüz çağının olmazsa olmazı doğalgazı kullanmaya başlamaları. Sıvılaştırılmış doğalgaz Türkiye’de ilk kez Beyşehir’de uygulandı ve bu uygulama ülkenin birçok noktasında da yaygınlaşmaya başladı. Konyamızda bazı ilçelerimize de aynı sistemle doğalgaz verilecek. Yeni Mahalle’de doğalgaz hattının geçtiği güzergahta halihazırda 5 bin abonenin kullanabileceği bir altyapı sistemi mevcut. Ancak maalesef abone sayısı şu anda 40 civarında. Oysa ilçemiz merkezinde kurulan doğalgaz tesisi, şu anki yapısıyla ilçe merkezinin yüzde 65’ini besleyebilecek kapasitede. Bu yıl döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı özellikle ithal kömür fiyatlarındaki yükselişten dolayı doğalgaz aboneliğine olan ilginin daha da artacağını umuyoruz. Vatandaşlarımızın doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla, ilçemize yatırım yapan dağıtım şirketi de diğer mahallelerimize yeni doğalgaz altyapı çalışmalarını başlatacaktır. Bu durumu lütfen gözardı etmeyelim. Doğalgaz kullanımının artması zaten şehrimizin de ihtiyacı. Kullanımının artması en büyük beklentimiz ve umudumuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde ilçemize doğalgaz yatırımının gelmesinde büyük rolü olan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey’e ve emeği geçenlere katkı ve desteklerinden dolayı şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”