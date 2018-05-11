Beyşehir’de kurayla gelen iş sevinci

İŞ-KUR’un Toplum Yararına Programı kapsamında 6 ay süreyle Beyşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek 45 personel için 161 kişi başvuruda bulundu. Müracaat sayısı fazla olunca noter huzurunda kura çekimiyle çalıştırılacak 45 geçici işçi belirlendi. Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasında kura çekimi öncesinde İŞ-KUR yetkilileri başvuru sahiplerini bilgilendirdi, ardından kura çekilişleri yapıldı. TYP kapsamında çalışacak 45 personelin 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Beyşehir Belediyesi’nde 6 ay süreyle görevlendirileceği, maaş ve sigortalarının ise İŞKUR tarafından karşılanacağı belirtildi.

Bu arada, Beyşehir Belediyesinin yanı sıra, Beyşehir Devlet Hastanesi, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Derebucak Belediyesi bünyesinde aynı kapsamda geçici işçi olarak istihdam edilecek personel için de alımı yapılacak kişi sayısından fazla başvuru olması sebebiyle kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura neticesinde kamu kurumlarında aynı süreyle istihdam edilecek isimler belirlendi. Çekilen kura sonucunda iş imkanı bulmanın sevincini yaşayan başvuru sahipleri ise 6 ay süreyle de olsa kamu kurumlarında iş fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.