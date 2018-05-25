Beyşehir’de mahalle iftarları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahalle iftarı programları çerçevesinde merkez Hacıakif Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İhsan Kabadayı İlk ve Ortaokulnun bahçesinde düzenlenen iftar programı Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterileri ile başladı. Daha sonra alana gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin mübarek ramazan ayını tebrik etti. İftar programı yemeğin ardından yapılan dualarla sona erdi. İftar programına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

İftar yemeğine, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Hacıakif Mahallesi Muhtarı Metin Metli, meclis üyeleri ve mahallede oturan çok sayıda vatandaş katıldı.