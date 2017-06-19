Beyşehir’de mahalle iftarlarında mehter coşkusu

İftar programlarında, mehter coşkusu da yaşanıyor.

Beyşehir Belediyesinin, Esentepe, Beytepe ve Avşar mahallelerinin ardından onbir ayın sultanı ramazan ayındaki iftar sofrası adresi Şehit İbrahim Bey Caddesi oldu. Her iki mahallenin ortasından geçen ana cadde, kurulan 2 bin kişilik iftar sofrasında Hamidiye ve Dalyan Mahallesi sakinlerini biraraya getirdi. Beyşehir Belediyesi mehteran takımının iftar öncesi konser verdiği iftar sofrası programına konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Kadın Kolları Başkanı Semra Acır ve mahalle muhtarları ile birlikte iftar sofralarını tek tek dolaşarak mahalle sakinlerine “hayırlı iftarlar” dileğinde bulundu, vatandaşlarla selamlaşıp ramazanlarını tebrik etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özaltun da günün anısına onlarla birlikte fotoğraflar çektirdi. Belediye Başkanı Murat Özaltun, Hamidiye ve Dalyan mahalle sakinlerine verilen iftarda unutamayacakları bir güne şahit olduklarını belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik, paylaşma ayı olduğunu belirtti. Mahalle iftarlarında bu birlik ve beraberliğin sağlandığını dile getiren Özaltun, “İftar soframızda, orucumuzu açar açmaz yağan yağmur da bereket getirdi. Bizlere eşlik eden Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülay Samancı hanımefendi ile iftar soframıza katılan tüm mahalle sakinlerimize ve muhtarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah’ım orucumuzu ve dualarımızı kabul etsin inşallah” diye konuştu.