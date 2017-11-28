Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, toplumun her kesimiyle olduğu gibi mahalle muhtarlarıyla da istişare ederek, onların sorun ve taleplerini dinleyerek bunları değerlendirmek suretiyle ilçe genelindeki mahallelere her konuda hizmet vermeye görev süresi içerisinde büyük önem verdiklerini belirtti. Bu anlamda mahalle muhtarlarıyla daha farklı bir konseptte önümüzdeki günlerden itibaren yeniden buluşarak bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Özaltun, “Belediye Başkanlığı makamında kabul edeceğimiz 3 farklı mahallemizin muhtarı, mahalle sorumlularımız ve talebi olan bu mahallelerin sakinleri ile düzenleyeceğimiz toplantılarda bir araya geleceğiz. Bu toplantılara belediyemiz birim müdürleri de katılarak yaşanan sorunların ilk elden çözüme kavuşması noktasında gayret göstereceğiz” dedi.

Beyşehir’in 12’si merkez 55’i dış mahalle olmak üzere toplam 67 mahalleye sahip olduğunu da hatırlatan Özaltun, 67 mahallenin muhtarları ve sakinleriyle bu toplantılarda buluşarak yaşadıkları yerlerle ilgili taleplerini alacaklarını belirterek, “Beyşehir büyük bir coğrafya. Beyşehir Belediyesi olarak 67 mahalleye birden hizmet götürüyoruz. Bu hizmetleri yerine getirirken sık sık mahalle ziyaretleri yapıyoruz, talep ve sorunları yerinde dinliyoruz. Ancak, tüm mahallelerimize istenilen her anda ve zamanda gitmek, talepleri almak bazen mümkün olmayabiliyor. O yüzden mahallelerimize hizmet üretme anlamında zamanı en verimli ve rantabıl bir şekilde kullanabilmek amacıyla, hem de birim müdürlerimizle de muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi bir araya getirip ilk elden taleplerini dinleyip yerine getirebilme adına düzenleyeceğimiz bu toplantıları çok önemsiyoruz. Bu toplantıları rutine dönüştürerek bundan sonra mahallelerimizin sorunlarına daha kısa süre içerisinde çözüm bulmayı arzu ediyoruz. Bu vesile ile bu toplantılara katılmak, taleplerini iletmek isteyen hemşerilerimizin de mahalle muhtarlarına bilgi vermelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.