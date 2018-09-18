Beyşehir'de Masal Kahramanları Parkı'na yoğun ilgi

Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılan Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı'nın yapımı daha tamamlanmadan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyısındaki Jandarma Burnu mevkisinde yaptırılan park, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanıp kahramanların minyatür maket ve heykellerinin alana yerleştirilmeye başlamasıyla birlikte adeta vatandaşların akınına uğradı. Beyşehir'in en büyük parkı olan Vuslat Parkı bünyesinde yer alan Türk Büyükleri, Halk ve Masal Kahramanları Parkı, daha hizmete açılmadan hafta içi günlerin yanı sıra hafta sonları da aileler tarafından çok sık ziyaret edilmeye başlandı. Parkı gezen aileler, çocuklarıyla birlikte alana minyatür maket ve figürleri yerleştirilen kahramanlarla bol bol fotoğraf çektiriyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek amacıyla kurdukları parkta ilk etapta 10 adet Türk büyüğü, halk ve masal kahramanlarının heykellerinin yer alacağını vurgulayarak, “Burası adeta bir masal dünyası. Çocuklarımız bu parka geldiklerinde dedesinden, babaanne ve anneannesinden dinlediği masalların, televizyonda izlediği çizgi filmlerin kahramanlarına dokunma imkanı buluyor, birlikte hatıra fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor” dedi.

Belediyelerden eskiden sadece alt ve üst yapı hizmetlerine yönelik yatırımlar beklenirken günümüzde bu beklentilerin daha değişik alanlara kaydığını ve çıtanın daha üst seviyelere çıktığını vurgulayan Başkan Özaltun, bu sebeple kurum olarak her alanda proje üretmeye, hizmet yapmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Proje ürettikleri kesimler arasında Beyşehir'de yaşayan çocukların da ayrı bir yer tuttuğunu vurgulayan Özaltun, “Çocuklarımız artık sadece başlarını okşayıp balon verdiğimiz değil, ayrıca günümüzde hizmet üretilmesi gereken bir kitleyi temsil etmeye başladılar. Bu nedenle bu güzel ve anlamlı hizmeti onlar için ilçemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için sportif yatırımlar ile yeni çocuk parkları ve oyun gruplarına varıncaya kadar ilçemizde birçok hizmete imza atıyoruz. Hizmete açtığımız bu son park ile de çocuklarımızın hayal dünyasına hitap etmeye çalışıyoruz. Burasının zaten ailelerimiz ve çocuklarımız için bir yeni bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorduk, park daha tam olarak bitirilmeden gösterilen bu yoğun ilgi ise bu konudaki beklentilerimizi şimdiden boşa çıkarmamış oldu” diye konuştu.

Park 3 minyatür maket ve figürün yerleştirilmesinin ardından hizmete açılacak

Özaltun, parkta 17. yüzyılda Osmanlı devleti topraklarında yaşamış olan Müslüman bir Türk bilgini olan Hazerfan Çelebi, gölge oyununun baş kişileri olan Karagöz ve Hacivat, Sultan 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt zamanında yaşamış bir kahraman komutan olan Malkoçoğlu ve atı, Rus işgaline karşı Türk direnişinin sembol bir ismi olan Nene Hatun ve Kağnısı ve İstanbul yarım ada girintisinde Haliç üzerine yapılmış Eminönü ile Karaköy semtlerini birbirine bağlayan bir köprü olan Galata Kulesi'nin minyatür maket ve heykellerinin yer aldığını belirterek, “3 kahramanımızın minyatür maket ve figürlerinin daha yerleştirilmesiyle birlikte bu sayı 10'a yükselmiş olacak ve bu parkımız halkımıza tam anlamıyla hizmet etmeye başlayacak” şeklinde konuştu.

Parkı ziyaret eden Yahya Keser, belediyenin hizmete sunduğu parkı ilk kez gezdiğini belirtirken, “Değişik buldum, çok güzel olmuş. Eski tarihimizi anlatıyor. Sevdik ve beğendik, emeği geçenlerin ellerine sağlık” dedi.

Park, yerleri hazırlanan Vecihi Hürkuş ve Uçağı, Dede Korkut ve Fatih Sultan Mehmet'in minyatür figür ve maketlerinin de önümüzdeki günlerde alana yerleştirilmesinin ardından tamamlanmış olacak.