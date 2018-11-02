Beyşehir'de ‘Mobil Ak Masa' dönemi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi bünyesinde, 2014 yılında başkanlık makamına bağlı olarak oluşturulan ve vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştıran Ak Masa Birimi mobil hale dönüştürülüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Masa'nın vatandaşların taleplerini ilgili birimlere aktararak sorunların çözüme kavuşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Başkan Özaltun, “Ak Masa sayesinde belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza her konuda yol göstermeyi amaç edinen, kendisine ulaşan tüm sorun, görüş ve taleplerin çözülmesi için ilgili birimlere ileten ve takibini yapan Ak Masa, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Belediyemizin koordinasyon merkezi olan, vatandaşımızla adeta aramızda köprü vazifesi gören bu birim sayesinde sorunlardan daha çok bilgi sahibi oluyor, kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Ak Masa Birimimizi, yeni başlattığımız bir proje kapsamında mobil hale dönüştürüyoruz. Mobil Ak Masa haline getireceğimiz bir aracımız, bundan böyle bu çalışmaları dış mahallelerimizde yaşayan ve Belediye hizmet binamıza gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına götürmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.