Beyşehir’de mobil giyim bankası bayram yardımı için yollarda

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede uzun yıllar belediye otobüsü olarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bir süre cenaze hizmetlerinde de taşıma aracı olarak kullanılan otobüsü, göreve geldikten sonra, veren elle, alan eli buluşturmak amacıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında “mobil giyim bankası” haline dönüştürdüklerini söyledi. İçerisindeki koltukların sökülmesinin ardından raf ve askılıklar ile giyinme kabini yerleştirilen gezici otobüsün, uzak mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunmak üzere belli aralıklarla bölgede ring yapmaya başladığını belirten Başkan Özaltun, “Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Beyşehir Belediyesi olarak, bayram öncesinde kıyafet yardımına ihtiyaç duyan ailelerimiz için mobil giyim bankası olarak hizmet veren gezici otobüsümüz yine mesai yapmaya başlayarak mahalle yollarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya başladı. Beyşehir’imiz 67 mahalleye sahip çok geniş coğrafyaya sahip bir ilçemiz. Bu mahallelerin 55’i taşra yerleşim merkezinden oluşuyor ve kilometrelerce uzaklarda olan dış mahallelerimiz var. Vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek yerleşim merkezlerine uğrayan mobil giyim bankasından ihtiyaç sahibi ailelerimize beğenip seçtiği kıyafetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız, onların hayır duasını alabilmek. Bu amaçla, bu projeyi ilçemizde göreve başlar başlamaz hayata geçirdik. Çok olumlu tepkiler de aldık. Mobil giyim bankamız sadece Beyşehir’de değil, talep gelen yakın ilçelerimize bağlı dış mahallelerde de ihtiyaç sahibi ailelerimize kıyafet yardımlarını ulaştırıyor. Mobil bankamızdaki kıyafetler, vatandaşlarımızın giymedikleri ve ellerinde fazla olduğu için belediyemize dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere getirdiği ihtiyaç fazlası giyim malzemelerinden oluşuyor. Görevlilerimiz, bu kıyafetlerin gerekli bakım, kontrol ve temizliğini yaptıktan sonra vatandaşlarımızın istifadesine hazır hale getiriyor” diye konuştu.