Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:25

Beyşehir’de öğrencilere afet bilinci ve KBRN farkındalığı anlatıldı

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kurduğu Beyşehir Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu tarafından Temel Afet Bilinci ve Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Farkındalık Semineri gerçekleştirildi.

Beyşehir’de öğrencilere afet bilinci ve KBRN farkındalığı anlatıldı

26 Aralık 2017 13:25


Sergide, geçmişten günümüze Türkiye ve diğer ülkelerdeki deprem, sel, yangın gibi afetlere ait fotoğraflar ile kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler sunuldu. Seminer, ev sahibi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ve Kaymakam Yusuf Özdemir’in açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirildi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Uzman Süleyman Uslu ve Kimya Yüksek Mühendisi Fatma Ökenek, “Temel afet bilinci ve KBRN farkındalık” konularında bilgi verdi. Program, bilgilendirme yapan uzmanlara, Beyşehir Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu’nun Akademik Danışmanı ve programı düzenlemede emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Vildan Doğan Koçbeker’e tarihi Beyşehir Köprüsü tablo takdiminin ardından sona erdi.


Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Anamas Otel Eşrefoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’ndeki Fakülte ve Yüksekokulları’nın yöneticileri ile öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    12°C
  • Perşembe
    Sisli
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç