Beyşehir’de öğretmenlere anlamlı hediye

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, beraberindeki İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, SÜ Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’la birlikte öğretmenler günü kapsamında Beyşehir Gazi Ortaokulu’nu ziyaret etti. Kaymakam Özdemir ve beraberindekilerle okulun öğretmenler odasını ziyaret eden Başkan Özaltun, burada bir araya geldikleri öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Özaltun yaptığı konuşmada, “Ne olursanız olun, ister belediye başkanı, ister kaymakam ya da milli eğitim müdürü, bu bir öğretmen sayesindedir. Profesör de olsanız yine öğretmen sayesindedir. Dolayısıyla özellikle şahsım da buradaysak, bu mevkilerdeysek bu sizlerin sayesindedir. Bu anlamda, hepinizin ellerinden öpüyor, hepinize teşekkür ediyorum ”şeklinde sözlere yer verdi.

Kaymakam Yusuf Özdemir ve beraberindeki isimler de öğretmenlere hitaben yaptıkları konuşmalarda öğretmenlik mesleğinin öneminden ve kutsallığından söz ederken, tüm eğitim camiasının gününü kutladı. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Özaltun, öğretmenler günü dolayısıyla okulda görev yapan idareciler ile öğretmenlere üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu birer ajanda ve kalem hediye etti. Hediyeleri, öğretmenlere Başkan Özaltun, Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ve öğretmenler ise bu anlamlı jestinden dolayı Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti.

Başkan Özaltun ve Kaymakam Özdemir, daha sonra aynı okuldaki bazı sınıfları da ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, başarı dileğinde bulunarak öğrencilere günün anısına birer kalem hediye etti.