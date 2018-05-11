Beyşehir’de okul bahçelerinin çehresi değişiyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığı Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle ikinci kez buluştu. Kendisine eşlik eden meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geldiği eğitim kurumunda, okul bahçesini gezen ve öğrencilerle sohbet eden Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak her alanda olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Bir süre önce yine aynı ekiple birlikte Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesini ziyaret ettiğini hatırlatan ve bu ziyarette kendisine öğrenciler tarafından aktarılan taleplerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine verdiği direktiflerle okul bahçesinde çevre düzenleme çalışmalarının başlatıldığını ve kısa süre içerisinde yürütülen faaliyetlerin son bulduğunu vurgulayan Özaltun, “Bugün, verdiğimiz sözün yerine gelmesinin ardından tekrar yaptığımız ziyarette çalışmaları yerinde gördük. Bizden neler talep edilmişti? Okul bahçesinin zemininin düzeltilmesi istenmişti, sıcak asfaltla tamamen kapladık. Kamelya ve oturma bankları istenmişti, yerine getirdik. Kaldırım düzenlemesi, okul bahçesindeki basketbol potalarının ve saha çizgilerinin yenilenmesi talep edilmişti. Bu çalışmaları da gerçekleştirdik. Son olarak, okul bahçesinde öğrencilerimize mangal ziyafeti vereceğimizin sözünü vermiştik. Onu da bu ziyaretimizle yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Eğitime destek kapsamında sadece Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi değil, ziyaret ettikleri tüm okullarda benzer çalışmaları yerine yürüttüklerini anlatan Özaltun, “Vermiş olduğumuz sözlerin tümünü bir bir yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu gelişimizde yine kız öğrencilerimizin bir voleybol sahası talebi oldu. Beden eğitimi öğretmenimiz yerini belirlesin, onun da çalışmalarına hemen başlayalım inşallah. Bu çalışmaları niye yapıyoruz? Çünkü, bizlerin geleceği, yarınlarısınız. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Yarın bu makamlarda sizler olacaksınız. Dolayısıyla ders yaptıktan sonra dinlenme aralarında okul bahçelerinde sosyal alanlara ihtiyacınız var. Futbol, basketbol, voleybol oynayacağınız sahalara ihtiyacınız var. Bu anlamda, diğer okullarımızın bahçelerinde yapmış olduğumuz imkanları buraya da getirdik. Siz yeter ki isteyin, biz yerine getirelim, sizlerin bu istekleri sayesinde belediye olarak her türlü katkı ve desteği eğitim kurumlarımıza ve sizlere sağlayalım. Biz bugün güçlüyüz 20 yıl öncesinin Türkiyesi’ne göre. O yıllarla bu yıllar arasında çok ama çok fark var. Ben hatırlıyorum, okuduğum ilkokul yıllarını. Bir sınıfta 5 sınıf birden öğrenim görmüştük. Yazı tahtamız yoktu ve kum havuzunda yazmayı öğrendik. Bugünkü imkanlar öyle güzel ve sınırsız ki Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, inşallah sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız. Şunu da unutmayalım; bu hizmetleri yapan hangi kurum olursa olsun, ister Beyşehir Belediyesi, ister Büyükşehir Belediyesi, ister İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü isterse bakanlık olsun, bunların en tepesinde bir kişi var ki, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. En güzel sözleri ve duayı aslında o hak ediyor. Ben buradan bu anlamda cumhurbaşkanımıza ve bu vatana, millete gerçekten Allah rızası için hizmet yapan herkese dua istiyorum. Bunu lütfen esirgemeyin” şeklide konuştu.

Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi Müdürü Murat Emlik de, Belediye Başkanı Murat Özaltun’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulunuldu.