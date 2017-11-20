Beyşehir’de olta avcıları, avlanamamaktan yakınıyor

Olta avcısı emekli Selim Koçer, yaptığı açıklamada, vakit geçirmek amacıyla sabahın erken saatleriyle birlikte geldikleri göl kıyılarında akşam saatlerine kadar mesai yaptıklarını belirterek, “Balık çıkmıyor, bugünlerde sadece vakit geçirmek için göl kenarına geliyoruz. Eskiden balığın her çeşidini yakalarken, şimdi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Eskiden balığı o kadar çok tutardık ki, fazla gelirdi, yanımızdakilere, arkadaşlarımıza, komşularımıza verirdik. Şimdi bunu yapabilmek mümkün değil, çoğu zaman evlerimize eli boş dönüyoruz. Oltalara takılan şu anda tek tür istilacı Çin sazanı. O da çok fazla yenen ve rağbet gören bir tür değil” dedi.

Olta avcısı emekli Metin Kılınç ise, 1980 yılından bu yana göl kıyılarında amatör olta avcılığı yaptığına dikkati çekerek, “Bu göl, eskiden bacasız fabrikaydı. Ama şu an maalesef gölde balık diye bir şey yok. Elektroşokla avcılık çıktıktan sonra balık olayı bitti. Artık, balık tutmaktan ziyade burada sohbet etmeye, yemek yemeye, vakit geçirmeye geliyoruz. Biz emeklilerin bu yaştan sonra başka yapacak bir işi yok ki. Göz gözü görmediği sisli havalarda bile buradayız. Bizim tek hobimiz bu. Yetkililerden isteğimiz; bu elektrikle avlananlara hapis cezaları getirmesi. Yoksa, durum çok kötü” diye konuştu.