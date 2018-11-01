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Beyşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan R.A.G'nin kullandığı 42 H 9917 plakalı otomobil, bir petrol istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atarak şarampole devrilerek ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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