Beyşehir'de parklar dumansız hava sahası haline geldi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Sağlık Bakanlığı genelgesi doğrultusunda çalışma başlatarak şehir merkezinde hizmete yeni giren çocuk parklarını dumansız hava sahası haline getirdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından Vuslat Parkı'nda oluşturulan yeni ve farklı konseptleriyle dikkat çeken masal kahramanları parkı ile Müftü Mahallesinde hizmete açılan bir parka sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten ve alanın dumansız hava sahası olduğuna dair uyarı levhaları konuldu. Uygulama ile çocukların sigara dumanından olumsuz yönde etkilenmemesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sigara bağımlılığına özenmemelerinin amaçlandığı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sigara kullanan kişilerin küçük yaştaki parklardan yararlanan çocuklara kötü örnek olmasını engellemek ve çocuk oyun alanlarında çocukların sağlığı için hizmete açtıkları yeni parkları dumansız hava sahaları haline dönüştürdüklerini söyledi. İlk etapta hizmete giren yeni parklarda örnek uygulamayı hayata geçirdiklerini ve şehirdeki diğer parklarda da benzer çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Özaltun, “Zaten, Sağlık Bakanlığımız da tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin azaltılması amacıyla kapalı mekanlarda yürüttüğü dumansız hava sahasının kapsamını genişletiyor. Bakanlığımız yayınladığı bir genelde ile çocuk parkları ve yürüyüş yolları etrafında tütün ve tütünlü mamullerin içilmemesi ve uyarı levhaları konulmasını istiyor. Bu kapsamda, kapalı mekanların ardından sigara yasağı yıl sonundan itibaren çocuk parklarında da uygulanmaya başlayacak. Biz de genelge doğrultusunda hareket ederek Belediye olarak bir çalışma başlattık. Çalışmamızın ilk adımında hizmete yeni açtığımız parklarda ilgili uyarı levhalarını ekiplerimiz yerleştirerek dumansız hava sahası olduğuna dair paylaşımları yaptı. Zamanla diğer parklarımızda da genelge doğrultusunda mevcut uygulamayı yaymayı planlıyoruz” dedi.

Öte yandan, kent merkezindeki hizmete açılan yeni parklara Belediye tarafından bazı yasakların duyurulduğu uyarı levhaları da yerleştirildi. Levhalarda, parklarda kabuklu yemiş yemenin, bisiklet ve motosiklet gibi araçlarla alanda dolaşılmasının yasak olduğuna ilişkin çeşitli uyarılar yer aldı.