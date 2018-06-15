Beyşehir’de protokol bayramlaştı

İlçe protokolü, bayramlaşma programı kapsamında sırasıyla emniyet müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla da bayramlaştı. Protokolün tarihi Eşrefoğlu Camisinde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından son ziyaret adresleri ise bazı şehit ailelerinin evleri oldu. Protokol, ziyaret ettiği adreslerde ikamet eden şehit yakınlarıyla sohbet ederken bayramlarını tebrik etti.

Beyşehir’de gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, kurum amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.