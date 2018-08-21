Beyşehir’de protokol bayramlaştı

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun ve beraberindekiler, düzenlenen resmi bayramlaşma programı kapsamında bazı kamu kurumlarını ziyaret etti. Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun’un ilk ziyaret durağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı oldu. Buradaki jandarma ve polis teşkilatı mensuplarıyla bayramlaşan Özdemir ve Özaltun’un daha sonraki ziyaret durağı Beyşehir Devlet Hastanesi oldu. Hastanede acil servis ile yatarak tedavi gören hastaların bulunduğu bazı servisleri gezen Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun, bayramlarını tebrik ettiği hastalar ile hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Özaltun, daha sonra Merkez Çarşı Camisi önünde öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen bayramlaşma programında da vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programına kamu kurumların temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Protokol, buradaki bayramlaşma programının sona ermesinin ardından bazı şehit ailelerini de evlerinde ziyaret etti.