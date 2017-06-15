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15 Haziran 2017 16:51

Beyşehir’de Ramazan coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, mübarek Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı.

Beyşehir’de Ramazan coşkusu

15 Haziran 2017 16:51


Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park’ta festival meydanında düzenlenen Ramazan etkinliklerine çocuklarıyla birlikte alana gelen aileler yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta boyunca devam edecek Ramazan etkinlikleri Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımının konser gösterileriyle başladı. Etkinliğin ilk gününde çocuklar için animasyon gösterileri, hediyeli yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Adem İnel’in seslendirdiği ilahi konserinin ardından programda sema gösterileri izlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikramlarında bulunuldu.


Programı, alana gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da bir süre izledi.




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