Beyşehir’de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyısındaki festival meydanında gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ramazan ayının ruhuna yakışır programların icra edildiği etkinlikler, teravih namazı sonrası başlayıp gece yarısına kadar sürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye olarak bu yıl da Ramazan ayının manevi atmosferine uygun Ramazan programlarına imza attıklarını belirterek, “Unutulmaya yüz tutan Ramazan ayı geleneklerinin unutulmasını önlemek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirerek sosyal yaşantımızı renklendirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında düzenlediğimiz Ramazan etkinliklerimiz vatandaşlarımızın ve özellikle hitap ettiği çocuklarımızın büyük beğenisini kazanıyor. Amacımız, bu yılki Ramazan ayını da hemşehrilerimizle dolu dolu yaşamak ve yaşatmaktır. Beyşehir’imiz Konya’da çok özel bir ilçe. O yüzden, bu güzel kentimize de böylesi etkinlikler çok yakışıyor. Dolayısıyla bu tür etkinliklerle Ramazan ayı Beyşehir’de bir başka geçiyor. İftar programlarının ardından festival alanında bir araya gelen çocuklarımız Ramazan ayının güzel ikliminde eğlenme imkanı buluyor. Ailelerimiz de çocuklarının buradaki mutlu olduğu anlara tanıklık ediyor” dedi.

Özaltun, ilahi konserleri ve sema gösterilerinin de yer aldığı Ramazan etkinliklerinde çocuklara yönelik olarak animasyon gösterileri, hediyeli yarışmalar düzenlediklerini de belirterek, “Bugüne kadar yapılan etkinliklerimizde meddahi hikayeler, Aşuk ile Maşuk Oyunu, Tuzsuz Deli Bekir Ortaoyunu Nasrettin Hoca’dan hikaye anlatımları, Hacivat Karagöz oyunu, İbiş Memiş Canlı ortaoyunu, Aşuk Maşuk oyunu gibi programlar yer aldı. Ayrıca, etkinlik alanına gelen vatandaşlarımıza Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikramlarımız da oluyor” diye konuştu.