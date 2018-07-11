Beyşehir’de sahil bandına bisiklet ve yürüyüş yolu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü sahil şeridinde yürütülecek yeniden düzenleme çalışmalarıyla Vuslat Parkı’ndaki helikopter pisti ile İçerişehir Mahallesindeki eski Hükümet Konağı arasındaki kesimin kauçuk zeminli bisiklet ve yürüyüş yolu haline getirileceğini söyledi.

Yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde aydınlatma sistemi de kurulacağını belirten Özaltun, projeyle ilgili olarak, “Bisiklet ve yaya yolu projemiz 20, aydınlatma sistemi projemiz ise 25 Temmuz’da ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından işi üstlenen firma tarafından çalışmalar başlatılacak. Proje kapsamında Sevgi Adası ile Jandarma burnu olarak bilinen bölgede ‘Beyşehir’ yazılı ışıklandırma sistemi de kurulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte göl kenarındaki sahil bandımızın çehresini değiştirmiş olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için burada bisikletleriyle sürüş yapabilecekleri bir gezi alanı oluşacak. Ailelerimiz ve ziyaretçilerimiz için göl kenarındaki bu yaya yollarında yürüyüş yapmak daha keyifli hale gelecek. Aydınlatma sisteminin devreye girmesi ile birlikte akşam saatlerinde bu alanın daha da hareketlilik kazanacağını düşünüyoruz. Sahil bandında bu maksatla 85 aydınlatma direği dikilecek. Vuslat Parkı girişini ise buz sarkması perde ışıklar aydınlatacak. Amacımız, sahil bandımızı hem gündüz hem de gece daha güzel ve ilgi çekici bir hale getirebilmek. Çünkü bu kesim gerçekten Beyşehir kent merkezimizin vitrini konumunda bulunuyor. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.