Beyşehir'de sahil bandına bisiklet ve yürüyüş yolu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısına yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları kauçuk zeminle kaplanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü sahil şeridinde kıyı tahkimat projesi çalışmaları çerçevesinde yapımı tamamlanan bisiklet ve yürüyüş yollarının kauçuk zeminle kaplama faaliyetlerinin başladığını söyledi. Çalışmalarla Beyşehir Gölü sahilinin yeniden düzenlenmeye başladığını ifade eden Özaltun, Vuslat Parkı'ndaki helikopter pisti ile İçerişehir Mahallesindeki eski Hükümet Konağı arasında kalan 2 bin 750 metre mesafedeki kıyı şeridinde daha önce yürütülen kıyı tahkimat projesi çerçevesinde bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldığını hatırlatarak, “Altyapısı hazırlanan bisiklet ve yürüyüş yollarını ise İlçe Belediye olarak kauçuk zeminli hale getiriyoruz. Buradaki kırmızı zeminli yolu yayalarımız yürüyüş yolu olarak kullanabilecek, mavi renkli zeminde ise bisiklet tutkunlarımız pedal çevirebilecek” dedi.

Aşk Adası'nda “Beyşehir” yazısı

Sahil zemininde yürütülen çalışmaların sadece bu yolların zemininin kauçuk malzemeyle kaplanmasından ibaret olmadığını da vurgulayan Özaltun, bu kesimde gece aydınlatması için aydınlatma sistemi kurmaya başladıklarını da belirterek, “Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla sahil bandımızı boydan boya geceleri de aydınlatmış olacağız. Ayrıca, Vuslat Parkı'nda iki noktaya ‘Beyşehir' yazılı ışıklandırma sistemi kurduk. Bunlardan bir tanesi Jandarma Burnu yakınlarındaki göl sahilinde yer alıyor. Halk arasında ‘Aşk adası' olarak bilinen Sevgi Adası'nda da benzer bir çalışmaya imza attık. Ada kıyısında akşam saatlerinde ışıklandırma sistemiyle görülebilecek ‘Beyşehir' yazısı oluşturduk. Hem göl üzerinden adaya yaklaşıldığında, hem de ada üzerinden görülebilecek bu ‘Beyşehir' yazısının özellikle fotoğraf severler tarafından çok beğenileceğini ve ilgi göreceğini umut ediyoruz. Böylece, akşam saatlerinde bu ışıklandırma sistemi ile birlikte bu kesimde ziyaretçi hareketliliğinin daha da artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Özaltun, yürütülen çalışmalarla birlikte sahil şeridinin çehresinin de değişmeye başladığını belirterek, “Bu alan çocuklarımız ve gençlerimiz için burada bisikletleriyle pedal çevirebilecekleri bir sahil haline geliyor. Ailelerimiz ve ziyaretçilerimiz için göl kenarındaki yaya yollarında ise yürüyüş yapmak artık bundan sonra daha keyifli hale gelecek. Maksadımız, sahil şeridimizi hem gündüz hem de akşamları daha güzel ve ilgi çekici bir konuma kavuşturabilmek. Çünkü sahil bandımız gerçekten de Beyşehir ilçe merkezimizin yılın 365 günü vitrini konumunda bulunuyor” dedi.