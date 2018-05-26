Beyşehir’de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde verilen iftar yemeğinde konuşan İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken içerisinde bulunan ayın paylaşma ayı olduğuna işaret etti, şehit aileleri ve gazilerin mübarek ramazan ayını tebrik etti. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hainler ve şer odaklarının amaçlarına ulaşmak için her yolu denediğini vurgulayan Özaltun, “Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın, beraberliğimize göz diken hainlere inşallah fırsat vermesin. Her zaman dediğimiz gibi Libya ile başladılar, Mısır’la ve Suriye ile devam ettiler. Şimdi de İran ve Türkiye’yi bölüp parçalamak istiyorlar. Ancak, biz şunu çok iyi biliyoruz, bir ve beraber olursak, bizi inşallah bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Sizlerden isteğimiz, dua edin, çünkü dualarınıza çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Konya İl Müdürü Bilal Erdoğan da konuşmasında, Konya merkezde ve farklı ilçelerde kurum olarak sürekli olarak şehit yakınları ile gaziler, devletin el uzattığı mazlum ve mağdur insanlarla beraber olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Onların her türlü problemi ile ilgilenmeye, derdi ile dertlenmeye gayret sarf ediyoruz. Bunu da hiç zorlanmadan büyük bir aşk ve şevkle yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, şehitlik makamının İslam dinindeki yeri ve önemine vurgu yaparken, “Hepimizin bildiği gibi şehitlik ve gaziliğin dinimizde hem Kur’an-ı Kerim’de hem de hadislerde son derece önemli bir makam olduğu ortadadır. Ben de bugün burada bu Allah’ın övgüsünü ve Peygamber Efendimizin sevgisini kazanan sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğu içerisindeyim. Devletimiz ve milletimiz daima sizin yanınızdadır, yanınızda olmaya da devam edecektir. Bunun en büyük kanıtı; gerçekten Türk milletini çok büyük bir millet ve Türk devleti de çok büyük bir devlettir” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can da, şehit yakınları ve ailelerini iftar sofrasında ilçe protokolü ile buluşturan Beyşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.