Beyşehir’de şehitleri anma özel programı

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kürsüye gelen Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi. Türk milletinin 249 şehit ve çok sayıda yaralı vererek darbe girişimini püskürttüğünü anlatan Özdemir, FETÖ’nün ise 15 Temmuz 2016’da doğmadığını, 40-50 yıl öncesine dayanan bir tarihi geçmişi bulunduğunu vurgulayarak, “Din kisvesine bürünmüş bu örgüt cemaatten terör örgütü haline gelmemiştir, bu örgütün doğumu terör örgütüdür. Bunların dinle ve Müslümanlıkla alakası yoktur. Hiçbir Müslüman PKK ile savaşmak için kurulan özel harekattaki 50 polisi şehit etmez” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ülke olarak tarihten bu yana çok büyük badireler atlattıklarını belirterek, “Ama her olumsuzlukta çok daha güçlendik, çok daha büyüdük. İnşallah daha da hızlı bir şekilde güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen bu hainler bugüne kadar bu emellerine Allah’ın izniyle hiçbir zaman ulaşamadılar, bundan sonra da ulaşmaya güçleri yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ise, cephede ve savaş alanlarında Türk milletini dize getiremeyen zalim güçlerin, son 40-50 yıldır PKK, DHKPC, FETÖ gibi herkesçe bilinen terör örgütlerini kullanarak ülkeye zarar vermek istediğini belirterek, “Bu terör örgütlerine her türlü katkı ve desteği sağlayarak, bizlere zarar vermek istediler. Özellikle, son 30-40 yıldır çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerini çalarak, insanlarımızın maneviyatlarını çalarak, devletimizin çeşitli kademelerine yerleşip bizi o küffara, zalim batıya teslim etmek istediler. Ama, unuttukları bir şey vardı. Elhamdülillah bizim atalarımızın kalplerinde iman vardı. Biz onların çocukları, evlatlarıyız. O iman ve itikat, o güç bizde de olduğundan dolayı işte 15 Temmuz akşamı onlara teslim olmadık. Allah’ın izniyle hiçbir zaman da teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Programda, Yaz Kur’an Kursu ve hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirken, okunan selalar ve ilahiler eşliğinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anıldı. Programa, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, daire amirleri, vatandaşlar katıldı.