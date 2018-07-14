Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 15:11

Beyşehir’de şehitleri anma özel programı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde şehitleri anma özel programı düzenlendi.

Beyşehir’de şehitleri anma özel programı

14 Temmuz 2018 15:11


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kürsüye gelen Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi. Türk milletinin 249 şehit ve çok sayıda yaralı vererek darbe girişimini püskürttüğünü anlatan Özdemir, FETÖ’nün ise 15 Temmuz 2016’da doğmadığını, 40-50 yıl öncesine dayanan bir tarihi geçmişi bulunduğunu vurgulayarak, “Din kisvesine bürünmüş bu örgüt cemaatten terör örgütü haline gelmemiştir, bu örgütün doğumu terör örgütüdür. Bunların dinle ve Müslümanlıkla alakası yoktur. Hiçbir Müslüman PKK ile savaşmak için kurulan özel harekattaki 50 polisi şehit etmez” dedi.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ülke olarak tarihten bu yana çok büyük badireler atlattıklarını belirterek, “Ama her olumsuzlukta çok daha güçlendik, çok daha büyüdük. İnşallah daha da hızlı bir şekilde güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen bu hainler bugüne kadar bu emellerine Allah’ın izniyle hiçbir zaman ulaşamadılar, bundan sonra da ulaşmaya güçleri yetmeyecektir” şeklinde konuştu.


İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ise, cephede ve savaş alanlarında Türk milletini dize getiremeyen zalim güçlerin, son 40-50 yıldır PKK, DHKPC, FETÖ gibi herkesçe bilinen terör örgütlerini kullanarak ülkeye zarar vermek istediğini belirterek, “Bu terör örgütlerine her türlü katkı ve desteği sağlayarak, bizlere zarar vermek istediler. Özellikle, son 30-40 yıldır çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerini çalarak, insanlarımızın maneviyatlarını çalarak, devletimizin çeşitli kademelerine yerleşip bizi o küffara, zalim batıya teslim etmek istediler. Ama, unuttukları bir şey vardı. Elhamdülillah bizim atalarımızın kalplerinde iman vardı. Biz onların çocukları, evlatlarıyız. O iman ve itikat, o güç bizde de olduğundan dolayı işte 15 Temmuz akşamı onlara teslim olmadık. Allah’ın izniyle hiçbir zaman da teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.


Programda, Yaz Kur’an Kursu ve hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirken, okunan selalar ve ilahiler eşliğinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anıldı. Programa, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, daire amirleri, vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç