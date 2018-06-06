Beyşehir’de “Serhat Turak Parkı” dualarla açıldı

Kaza sonrasında isminin yaşatılması için harekete geçen Beyşehir Belediyesi, İçerişehir Mahallesinde Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yanında yapım çalışmaları tamamlanan parka meclis kararıyla Serhat Turak ismini vermişti.

Açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Serhat Turak, bizim arkadaşımız, kardeşimiz ve yiğidimizdi. O bizim ülküdaşımızdı, o Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanımız idi. Elim bir kaza sonucu ahirete intikal etti. Beyşehirli’nin gönlünde taht kurmuş bir kardeşimizdi. Beyşehirli’ye de kendini sevdirmişti. Beyşehir ise onu bağrına basmıştı. Bugün de onun anısına adının verildiği bu parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey’e ve belediye meclisimize aldıkları bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu şekilde Serhat kardeşimiz, bu parkla birlikte gelecekte de anılmaya devam edecek. İnşallah onun adını bu parkımız yaşatacak” diye konuştu.

“Önemli olan onun ismini, anısını yaşatabilmek”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’da konuşmasında, trafik kazasında ebediyete intikal eden Serhat Turak’ı rahmetle andıklarını belirterek, “Yaşanan elim kazanın ardından Serhat Turak kardeşimizin isminin yaşatılması için harekete geçtik. Beyşehir Belediyesi olarak Eşrefoğlu Camimizin bulunduğu tarihi misyonu olan İçerişehir Mahallemize bir park yapmıştık ve bu parkın isminin Serhat Turak’a verilmesi için MHP İlçe Teşkilatımıza bir öneride bulunduk. Onlar da memnuniyetle karşılayınca isminin yaşatılması adına bu adımı attık. Keşke kardeşimizi geriye getirebilsek ama bu maalesef mümkün değil. Bu anlamda artık bu saatten sonra önemli olan onun ismini, anısını yaşatabilmekti. Biz sadece Serhat Turak kardeşimizin değil, farklı mahallelerimizde gerek şehitlerimizin, gerekse gazilerimizin ismini de yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP Beyşehir İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş’ta, “Çatlasın atım, yansın pusatım, uç beyim düştü gitti Serhat’ım” dizeleriyle seslendiği Ülkücü Serhat Turak’ın isminin bir parka verilmesinde emeği geçen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti. Duymuş, “Bu itibarla, vatanımız ve aziz milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için varını yoğunu ortaya koyan şehitlerimizin muhterem hatıraları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu aydınlatacak ve mücadelemize güç katacaktır ”ifadelerini kullandı.

Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı Altuğ Gültekin ise, yaklaşık 3,5 yıl önce elim bir trafik kazasında ebediyete intikal eden eski Ülkü Ocakları Beyşehir Başkanı Serhat Turak’ın isminin yaşatılması için Beyşehir’deki bir parka adının verilmesinden dolayı emeği geçen, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Gültekin, “Bu dava kutlu bir dava, şehitlerle sımsıkı örülmüş bir dava. Allah’ın izniyle dualı bir dava. Bundan sonra Serhat Turak ve birçok şehidimiz gönüllerde yaşayacak, dualarla yaşayacak. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum ”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dua sonrasında kurdela kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.