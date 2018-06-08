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08 Haziran 2018 09:57

Beyşehir’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ana arterler caddelerin sıcak asfaltla kaplanması çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

08 Haziran 2018 09:57


Beyşehir ilçe merkezinde altyapı faaliyetleri tamamlanan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri nezaretinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğü caddede incelemede bulundu.


Kentin ana arterlerini oluşturan ana caddelerinde yılbaşında başlayan sıcak asfaltla kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özaltun, çalışmalarda son mesainin Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi’nde yürütüldüğünü söyledi. İzmir yolu olarak da bilinen güzergahın Isparta yönünden ilçe merkezine girişi sağlayan önemli bir ana cadde olduğunu hatırlatan Özaltun, “Bu caddenin asfalt çalışması için bahar döneminden bu yana KOSKİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından güzergahta yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmasının tamamlanmasını bekliyorduk. Çalışmanın sona ermesinin hemen akabinde Belediye ekiplerimiz yağmur suyu drenaj hattını yeniledi. Ardından ise sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalar başlamış durumda. Bu caddemizde altyapı bittikten sonra sıra üst yapıya gelmiş durumda. İşi yüklenen müteahhit firmamızın yetkilileri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Birkaç gün içerisinde sıcak asfalt serim çalışmalarının bitirileceği sözünü verdiler. Amacımız, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek. Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz merkezine kazandırdığı prestij cadde statüsünde bir çalışma olacak inşallah bu güzergahtaki çalışma da. Asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri de çizilecek ve şehir girişi olması nedeniyle çift şeritli caddemizin daha da güzelleştirilmesine yönelik kaldırım bordür düzenleme çalışmaları da yürütülecek. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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