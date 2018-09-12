Beyşehir'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana yürütülen yolları sıcak ve soğuk asfalt ile kilitli parke taşıyla kaplama çalışmalarının durmadan sürdüğünü belirtti. Yaz döneminde hız kazanan çalışmaların sonbahar dönemine girildiği bugünlerde de kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Özaltun, Eylül ayı içerisine gelindiğinde sıcak asfalt çalışmalarının Sanayi Sitesi bölgesinde yoğunluk kazandığını söyledi. Özellikle sanayi esnafından gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesi bağlantı yollarında başlatılan sıcak asfalt mesaisinin sürdüğünü ifade eden Özaltun, “Sanayi bölgesine bağlantıyı sağlayan bozulan, çukurlar oluşan güzergahlarda yeniden sıcak asfalt serimi yaparak çalışmaları yürütürken, yeni sanayileşmenin olduğu, yeni işyerlerinin faaliyet göstermeye başladığı güzergahlarda ise yol olmasına rağmen bugüne kadar hiç asfalt görmemiş kesimleri de sıcak asfalt konforuyla tanıştırmaya başladık. Yine, yeni Devlet Hastanemize ve Esentepe, Beytepe mahallelerimize ulaşımı sağlayan trafik yoğunluğu son dönemde daha da artan Özdilek Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Ayrıca, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi'nde de altyapı faaliyetlerinin bitirilmesi için beklenen, yarım kalan sıcak asfalt çalışmalarını da tamamlamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kalan şeritte de önümüzdeki günlerde sıcak asfalt serim çalışmaları yaparak bu caddemiz de yenilenmiş olacak” dedi.