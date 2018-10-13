Beyşehir'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi'nde son etap sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri nezaretinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğü Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesinin diğer bölümünün çalışmaları başladı.

Büyük bir kısmı tamamlanan, altyapı faaliyetlerinden dolayı ara verilen halk arasında İzmir yolu olarak bilinen caddedeki sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Bu caddenin asfalt çalışması için bahar döneminden bu yana KOSKİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından güzergahta yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmasının tamamlanmasını bekliyorduk. Çalışmanın sona ermesinin hemen akabinde Belediye ekiplerimiz yağmur suyu drenaj hattını yeniledi. Ardından ise sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalar başlamış durumda. Bu caddemizde altyapı bittikten sonra sıra üst yapıya gelmiş durumda. Birkaç gün içerisinde sıcak asfalt serim çalışmalarının bitirilecek. Asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri de çizilecek ve şehir girişi olması nedeniyle çift şeritli caddemizin daha da güzelleştirilmesine yönelik kaldırım bordür düzenleme çalışmaları da yürütülecek. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.