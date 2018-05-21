Beyşehir’de simulium mücadelesi sürüyor

Beyşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Uslu, yaptığı açıklamada, son 6-7 yıldır ilçe genelinde salgın yapan simulium ile mücadelede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin de verdiği destekle etkin yöntemler kullandıklarını söyledi. Özellikle BSA kanalında üreyen bu türle mücadeleyi her yıl sürdürdüklerini vurgulayan Uslu, “Bu yıl da Şubat ayından itibaren takibinde olduğumuz bu sinekler, havaların ısınmasıyla birlikte hızla çoğaldı. Bu çoğalmayı önlemek için kanalın önlerine, yosun aralarına ve kıyılara tuzaklar kurarak ilaçlama çalışmalarına başladık. Kanaldaki suyun akış debisine göre ilaçlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ilaçlama dönemlerinde kanalın su seviyesini düşürüyoruz, hatta kanala su akışı sağlayan düzenleyici kapaklarını DSİ yetkililerinin de bu konuda bizlere verdiği destekle kapattırıyoruz. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi olarak vatandaşların similium ve diğer türlerden rahatsız olmaması için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını dile getiren Uslu, “Vatandaşlarımızın bu konudaki rahatlığı önemli. Bu tür sinekler yolda yürüyen insanların ağzına, burnuna girerek rahatsızlık verdiği için halkımız bundan tedirgin oluyordu. Bu yıl da belediye olarak bu yönde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir’de similiumla mücadele, salgın yaptığı 2012 yılından bu yana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün de desteğiyle aralıksız olarak yürütülüyor. Beyşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, bölgede yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra önerilen ve tavsiye edilen ilaçlama tekniklerini kullanarak bu yöndeki mücadelesini sürdürüyor.