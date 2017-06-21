Beyşehir’de sinekle mücadele çalışmaları

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ilaçlama faaliyetlerinin Ramazan ayında da hız kesmediği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, oluşturulan 5 farklı ilaçlama ekibinin, şehir merkezindeki 12 mahallenin tamamında mesai gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle akşam saatlerinde ilaçlama faaliyetlerinin daha da yoğunlaştığı bildirilerek, “Her gün yapılan ilaçlama çalışmalarında 5 farklı araçtan oluşan ekibimizde, her araçta 2 kişi olmak üzere toplam 10 personelimiz görev yapıyor. Beyşehir’de yaz mevsiminde yaşanılan sinek probleminin önüne geçilebilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar, sadece akşamları değil, sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. Beyşehir merkezdeki ilaçlama faaliyetlerine Beyşehir Gölü kıyılarından da bir teknemiz destek veriyor. Tekneyle yürütülen çalışmaların ardından gün içerisinde yine Beyşehir’in sinek üremesine müsait olan bazı kritik noktalarında aynı faaliyet gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, Beyşehir ilçe merkezinde gün içerisinde ekiplerimiz 16-17 saat kesintisiz ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ramazan ayında, bu çalışmaların aksamaması için personelimiz iftarını açtıktan görev başlangıç yeri olan park ve bahçeler müdürlüğümüze geliyor ve görev dağılımları yapılıyor. Yine, telefonla sinek konusunda gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor. Şikayetler, anında telsizle ekiplere bildirilirken ilgili yerlere yönlendirilen arkadaşlarımız burada da çalışma yürütüyorlar” denildi.