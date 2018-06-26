Beyşehir’de sinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi’ne bağlı sinekle mücadele ekiplerinin hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Beyşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede yaşayan vatandaşların bu yıl sinek ve uçkunla ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşamaması için çalışmalara larva dönemi olarak bilinen Şubat ayından itibaren başladığını vurgulayan Özaltun, yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan sinekle mücadele ekibimiz, 15 Şubat tarihinden itibaren bu konuda çalışmalara başlarken en çok sinek üreyen rögorlar, su birikintileri, çöplükler, gübrelikler, gölü besleyen kaynaklar ve gölden çıkan dereler, Beyşehir Gölü’nün kıyısındaki bataklık ve sazlık alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, sinek ve uçkun üremesine müsait ortamlar olan Çarşamba kanalı, yeni kanal kenarındaki su birikintileri, çamurlu alanlar, çimler, ağaç yapraklarında üreyen haşerelere karşı da etkin bir mücadele larva döneminde başlamış olup, sinekle mücadele çalışmaları hiç aksaklığa sebebiyet vermeden periyodik olarak devam etmektedir. Göl havzasında yer alması sebebiyle sinekle mücadele özellikle rüzgarlı zamanlarda ilçe merkezine doğru rüzgar estiği günlerde güçlükle yürütülmesine ve bu konuda verilen mücadeleyi zorlaştırmasına rağmen Belediye olarak vatandaşlarımızın yaz dönemini kara sinek, sivri sinek, kronomit, çim sinekleri, tatarcık, similium gibi türlerden olumsuz etkilenmemesi için olağanüstü bir gayret sergilemekteyiz. Bu arada, sinekle mücadele ekiplerimiz gün içerisinde tüm mahallelerimizi sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarını sürdürmektedir. Belediye ekiplerimiz hava sıcaklıklarının arttığı yaz döneminde sadece sinekle değil kene gibi zararlılarla da bu kapsamda ilaçlama çalışmaları yaparak mücadele etmeye devam etmektedir.”