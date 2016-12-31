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31 Aralık 2016 11:06

Beyşehir’de son 10 yılın rekor kar yağışı

Beyşehir’de son 10 yılın rekor kar yağışı

31 Aralık 2016 11:06

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir haftadır yürütülen kar temizleme çalışmalarının ardından ilçe merkezinde adeta küçük kar dağları oluştu.
İlçe merkezinde iş makinelerinin küreyerek yol kenarına yığdığı karlar, kamyonlara doldurularak BSA kanalına dökülürken, yağışın aralıklarla devam etmesi ise karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Meteoroloji’den alınan verilere göre Beyşehir’in bir hafta içerisinde son 10 yılın en fazla kar yağışını aldığını belirterek, “Beyşehir ilçe merkezinde ölçülen kar kalınlığı 53 santim. Ama bu dış mahallelerimizde ve yüksek kesimlerde şükürler olsun çok daha fazla oldu. Doğu illerinden ve Kars’tan bile çok daha fazla kar yağışı alan bir memleket haline geldik. Bizden yaşça büyük insanlarımızın ifadesi de son 40 yılın en fazla kar yağışının olduğu dönemi yaşıyoruz. Hatırlarsanız, kısa bir süre önce bu yağışların olması için çiftçilerimizle hep birlikte toplu dualar etmiştik” dedi.
Başkan Özaltun, son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Beyşehir Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini, gerek ilçe merkezinde, gerekse 55 dış mahallede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden, bazılarının evlerine gitmeden kar temizliği çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayarak, “Buradan hemşehrilerimizden biraz sabırlı olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin kar temizliği, karla mücadele çalışmaları da tıpkı Beyşehir’deki gibi oluyor. Yani, böyle bir teknoloji yok dünyada, bir anda bütün Beyşehir’in 67 mahallesinin birden karlarının aynı anda temizlenmesi mümkün değil. Allah’tan gelene hiçbir şey yapamazsınız. Ayrıca, kar yağışı durmuyor ki, bir taraftan temizliyoruz, diğer taraftan tekrar yağıyor ve yeniden caddeleri ve sokakları dolduruyor. Beyşehir’deki manzara neyse, kar yağışı alan her yerde de durum aynı. İlçemiz merkezinde kar temizliği yaparken önceliğimiz, hastane ve sağlık kuruluşları önleri, ana arterler ve caddeler şeklinde oluyor. Ardından diğer yerlere, mahalle ve sokaklara girmeye çalışıyoruz. Ayrıca, hastalık ve sağlıktan dolayı ani müdahale yapmamız gereken yollar oluyor, mahsur kalan vatandaşlarımız için yayla yollarına varıncaya kadar çalışma yürütüyoruz. Bazen ambulansın önünden yol açarak giden iş makinelerimiz oluyor. Bu çalışmayı 120 kilometrekarelik bir coğrafyada yürütmeye çalışıyoruz. Buna rağmen, şehir merkezinde yolları açarken, diğer taraftan kaldırımda yürüyen yayalarımızı da unutmuyoruz. Öncelikli olan yerlerle birlikte girebildiğimiz her sokağa da ekiplerimiz giriyor. Kaldırımları da kardan arındırabilmek için yeni aldığımız makinelerimizi kullanan personelimiz ve diğer çalışanlarımız beden gücüyle cansiperane çalışıyor” dedi.
“İkametgahı Almanya, Alanya olanlar, telefonla arayarak, ‘sokağım açılmadı’ diye şikayet ediyor”
Özaltun, Belediye ekiplerinin verdiği bunca mücadeleye rağmen bazen hiç hak etmedikleri eleştiriler aldığını, telefon açarak sokağının açılmadığı yönünde şikayet yapan kişileri araştırdıklarında ikametinin Beyşehir değil, Almanya, Alanya ve farklı şehirler olduğunu tespit ettiklerini de vurguladı. Özaltun, ancak toplumun büyük bir kesimin çalışmalardan memnun olduğunu ifade ettiklerini, özellikle böylesine bir rahmetin uzun vadede bölgeye getireceği katkılara dikkat çektiğini kaydetti.
Özaltun, ilçe merkezinde son bir haftadır devam eden yağışın ardından artık kar dağları oluşmaya başladığını, kar temizleme çalışmaları esnasında yol kenarında biriken kar yığınlarını da gerek BSA kanalı kenarı, gerekse farklı noktalara kamyonlarla taşıyarak çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.



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