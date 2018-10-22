Beyşehir'de TOKİ konutlarına ulaşım kısalıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesinden ilçe merkezine ulaşım daha da kısalıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül'le birlikte TOKİ konutlarının yer aldığı Avşar Mahallesini Seydişehir çevre yolu üzerinden Müftü Mahallesine en kısa güzergahtan bağlayacak olan yolda başlatılan yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Avşar Mahallesi sakinlerinin yıllardır en büyük taleplerinden birisinin de ilçe merkezine ulaşımı kısaltacak alternatif bir bağlantı yolu olduğunu dile getiren Özaltun, 2. etap konutlarının da devreye girmesi ile birlikte bu isteğin son dönemde daha da yoğunluk kazandığını söyledi. Uzun zamandan beridir gündemde olan bu güzergahın açılması için bugüne kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün burada yapacağı köprü çalışmasını beklediklerini ifade eden Özaltun, “Uzun yıllardan beri bu yolun açılması vatandaşlarımızın talepleri arasındaydı. Biz de bu yöndeki taleplerini yerine getirebilmek için yoğun bir gayret gösterdik, çalışmalar yaptık. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü burada bir köprü çalışması yapacaktı. Bugüne kadar hem bu köprünü yapımını, hem de kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını bekledik. Kamulaştırmayla ilgili kısım tamamlandı. DSİ'nin köprü çalışmasını da Belediye olarak üstlendikten sonra bu güzergahta çalışmalara başladık. Amacımız, 2. etap TOKİ konutlarının da devreye girmesi ile birlikte ilçemiz merkezinde önemli bir nüfus oranına ulaşan Avşar Mahallesi sakinlerimizi daha kısa güzergahtan şehir merkezine ulaştırabilmek. İnşallah vatandaşlarımızın hem ilçemiz merkezine hem de sanayi sitemize daha kısa ve konforlu bir yoldan bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşımını sağlamış olacağız. Bu konuda Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor” diye konuştu.