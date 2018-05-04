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04 Mayıs 2018 10:08

Beyşehir’de "Türkçülük Günü” yürüyüşü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Beyşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yürüyüş düzenlendi.

Beyşehir’de

04 Mayıs 2018 10:08


Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı önündeki Atatürk Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Antalya Caddesi güzergahında devam ederek göl kenarındaki festival meydanında son buldu. Yürüyüşe MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Beyşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Altuğ Gültekin, MHP’li meclis üyeleri ile ülkücü gençler katıldı. Tekbirler getirerek attıkları sloganlar eşliğinde varış noktasına gelen katılımcılar, burada dev Türk bayrağı açarak yürüyüşü tamamladı.


Vakıf Başkanı Gültekin, yürüyüş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mayıs 1944 tarihinin önemine dikkat çekti. Türk milliyetçisi bazı büyüklerinin bu tarihte yargı önüne çıkarılarak Türkçülük ve Turancılık davasıyla değişik cezalara çarptırıldığını, ardından berat kararı alındığını vurgulayan Gültekin, “Fakat yaptıkları suç değildi. Biz bu davanın ömrümüzün sonuna kadar neferleri, erleriyiz. 1944 ruhunu her daim, her zaman yaşatacağımıza ant içiyoruz” ifadelerini kullandı.




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